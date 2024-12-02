Працівник поліції виявився агентом рашистів

Орджонікідзевський районний суд міста Харкова визнав колишнього правоохоронця винним у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 26 листопада.

На момент скоєння злочину чоловік був співробітником Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Головного управління Національної поліції в Луганській області. Залучений до Сил оборони України, він отримував відомості щодо оперативно-службової діяльності, добові паролі військових, про можливі ракетно-бомбові удари та ін. Обвинувачений протягом останніх пʼяти років служив у лавах Національної поліції України на різних посадах і протягом 2023 року в поліції Луганської області.

У період із 8 червня по 3 жовтня 2023 року, перебуваючи в селі Шевченкове Купʼянського району Харківської області обвинувачений у Telegram переписувався із представником ФСБ РФ, передаючи інформацію розвідувального характеру. 17 листопада 2023-го підозрювного затримали, коли він приїхав із села Шевченкове до міста Харкова.

Доступ до листування здобуто в результаті негласної слідчої дії, а саме зняття інформації з електронної інформаційної системи, зокрема месенджера «Telegram».

Вважається, що співрозмовником обвинуваченого був інший колишній співробітник української поліції, у минулому командир оперативної роти. У 2021 році він, начебто, незаконно виїхав з України, зараз проживає у Москві, отримав російське громадянство і працевлаштувався у спецслужбу країни-агресора. Після початку повномасшатабного вторгнення РФ в Україну утікач створив агентурну мережу з числа мешканців Харківської області та інших регіонів.

У судовому засіданні обвинувачений визнав вину. Розповів, що переписувався із чоловіком, з яким познайомився у 2011-2012 роках у Харкові. До 2019-го вони періодично спілкувались по телефону. У кінці 2022 року, коли він лікувався у Дніпрі, знайомий зателефонував і сказав, що йому потрібна службова інформація, якою обвинувачений володіє по роду служби в поліції. У травні 2023 року знайомий, нібито, став погрожувати йому, говорив, що перебуває в Москві і якщо обвинувачений не погодиться співпрацювати, то з його рідними можуть розправитись. Обвинувачений виправдувався тим, що дуже хвилювався за життя своїх батьків і тому пересилав службову інформацію. Коли був в гостях у батьків у Харкові, то розповів матері, що має проблеми. Мама при зустрічі йому говорила, що їй теж звонив невідомий і погрожував. У суді чоловік каявся і запевняв, що з власної ініциативи не робив би такого, а діяв вимушено під погрозами розправи над його рідними.

Матір обвинуваченого підтвердила в судовому засіданні, що перед затриманням син говорив їй, що йому погрожували і це був нібито його колишній співслужбовець. Вона також показала, що невідомий абонент телефонував їй і погрожував, говорив що ліквідують сімʼю сина, якщо він не виконає доручення.

Батько підсудного повідомив, що син служив у поліції у спеціальних підрозділах, має нагороди та звання капітан поліції. Зі слів сина йому відомо, що погрожував йому співслужбовець, який був засуджений в Україні і потім виїхав до Росії.

Ще один свідок показала, що знає обвинуваченого з дитинства, добре знайома з його батьками. Від матері обвинуваченого влітку 2023 року їй стало відомо, що безпосередньо їй та її сину телефонував і погрожував колишній співслужбоець, який проживає в Росії. На переконання свідка, без погроз його дружині і батькам, обвинувачений не погодився би працювати на РФ, оскільки вона знає його як людину патріотично налаштовану до своєї землі і до людей.

Обвинувачений протягом усього судового розгляду визнавав повністю вину. Але в останньому слові просив суд звільнити його від кримінальної відповідальності, посилаючись на те, що злочин скоїв під погрозою розправи над його близькими родичами.

За законом, громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності за державну зраду, якщо не вчинив ніяких дій на виконання злочинного завдання іноземної держави чи її представників і добровільно заявив органам державної влади про свій звʼязок з ними та про отримане завдання.

Але обвинувачений, працюючи в поліції України, про свій звʼязок із представником РФ не повідомив. Навпаки, умисно вчинив дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України в умовах воєнного стану. Тому підстав звільнити його від кримінальної відповідальності суд не вбачає.

Показання свідків захисту про погрози на адресу близьких родичів не впливають на кваліфікацію вчиненого, оскільки мотиви державної зради не має значення для кваліфікації діяння за ст. 111 Кримінального кодексу України.

Вироком суду чоловіка засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.