Працівника ДСНС України підозрюють у розтраті понад 14 тисяч літрів пального

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили причетність працівника відділення одного з управлінь Державної служби України з надзвичайних ситуацій до незаконних оборудок з пальним.

Як стало відомо, чоловік незаконно реалізовував стороннім особам паливо на автотранспорт за ціною, нижчою ніж на автозаправних станціях. Встановлено, що чоловікові вдалося продати більше 14 000 літрів пального на суму понад 700 тисяч гривень.

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. За скоєне він може потрапити до в’язниці на строк до 8 років.

Викриття зловживань зловмисника відбулось за сприяння керівника фігуранта. Процесуальне керівництво здійснює Київське міська прокуратура, а слідство – ТУ ДБР у місті Києві.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України