працював дільничним у незаконно створеному правоохоронному органі: поліцейські харківщини повідомили про підозру колаборанту

Після повномасштабного вторгнення та окупації Куп’янського району чоловік добровільно погодився на пропозицію військових російської федерації та добровільно обійняв посаду “виконуючого обов’язки помічника дільничного поліції відділу дільничних інспекторів поліції управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області (дислокація смт Дворічна)”.

З початку червня по вересень 2022 року зловмисник розглядав звернення громадян, складав адміністративні матеріали, здійснював пропускний режим на блокпостах, перевіряв документи громадян у новоствореному правоохоронному органі.

Після деокупації Куп’янського району 25-річний порушник втік.

31 жовтня слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури заочно повідомили чоловіку про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Харківської області