Працював в окупаційній адміністрації на Харківщині — викрито чергового колаборанта

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 32-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час окупації Куп’янського району мешканець смт Шевченкове пішов на співпрацю із загарбниками. Він добровільно обійняв посаду «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района».

При цьому фактично підозрюваний виконував функції системного адміністратора і займався налаштуванням комп’ютерної техніки, якою користувалися співробітники псевдооргану влади.

Наразі чоловік переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура