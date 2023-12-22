Працюють у «філіалі академії МВД РФ»: оголошено підозру трьом колаборантам з «днр»

Внутрішня безпека Нацполіції встановила осіб трьох колаборантів. Вони просувають проросійські наративи та готують нелегітимних правоохоронців на окупованій частині Донеччини.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України зібрали ґрунтовну доказову базу щодо чоловіка та двох жінок, мешканців так званої «днр», які активно співпрацюють з ворогом.

Відомо що фігуранти добровільно пішли працювати в «донєцкій філіал волгоградской акадєміі мвд расійскай фєдєрациі» та навіть присягнули на вірність окупантам. За відданість двом з них загарбники навіть довірили керівні посади у псевдоакадемії. Так 42-річна жінка очолила кафедру державно-правових дисциплін, а 45 річна мешканка Донеччини обійняла посаду заступника начальника філіалу з наукової та навчальної роботи. Тепер освітяни – любителі «руського міру» – готують кадри для нелегітимної «народной міліциі» тимчасово окупованого регіону та закликають до повалення конституційного ладу в Україні.

А своєю діяльністю вони впроваджують стандарти освіти країни-агресора та несуть відповідальність за формування російського світогляду у місцевої молоді.

За матеріалами ДВБ Нацполіції слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, заочно оголосили освітянам про підозру за ч.7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України