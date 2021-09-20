Правоохоронці Донеччини попередили замовне вбивство чоловіка з Костянтинівки

У 8 000 доларів оцінив життя людини замовник тяжкого злочину. Через посередника зловмисник найняв кілера та самостійно обрав знаряддя для вбивства. Силовики врятували життя чоловіку, який не підозрював, що на нього чекає смертельна небезпека. В результаті спецоперації співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Донецькій області затримали замовника та посередника.

Оперативна інформація про підготовку замовного вбивства надійшла до слідчих обласного управління поліції від співробітників СБУ у серпні цього року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 55-річний мешканець Костянтинівки через особисті неприязнені стосунки вирішив замовити вбивство чоловіка, оцінивши його життя у 8 000 доларів США.

Для реалізації свого плану зловмисник звернувся до 66-річного посередника — мешканця Бахмута, який запропонував найманцю виконати замовлення за винагороду у 6 000 доларів США.

Замовник злочину обрав знаряддя вбивства – гранату. За його планом, 59-річний чоловік мав загинути у своїй продуктовій крамниці під час спрацювання вибухового пристрою, а виконавець повинен був пересвідчитись у загибелі останнього та в разі потреби вбити з пістолета.

Слідчі та працівники СБУ організовували операцію від початку до моменту затримання обох фігурантів. 17 вересня правоохоронці провели інсценування злочину, а в магазині «замовленого» підприємця пролунали вибух та постріли. Для правдоподібності жертві нанесли спеціальний грим у вигляді слідів крові.

Під час отримання від «кілера» фотодоказів з нібито закривавленою жертвою та передачі йому 400 доларів США та 117 700 гривень посередника і замовника було затримано.

Гроші, які отримав кілер, вилучено.

Обом фігурантам інкримінується ч. 1 ст. 14, ст. 27, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Донецької області