$3000 за безперешкодний перетин кордону – повідомлено про підозру мешканцю м. Дніпра

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури м. Дніпра викрито та повідомлено про підозру чоловіку у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, 22-річний мешканець м. Дніпра сприяв незаконному переміщенню через державний кордон осіб, що підлягають мобілізації в умовах воєнного стану. Чоловік надавав пакет завідомо підроблених офіційних документів про навчання чоловіків призовного віку у вищих навчальних закладах країн ЄС. Це було підставою для безперешкодного перетину держкордону в пунктах пропуску. Вартість такої послуги становила 3000 доларів США.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання підозрюваного правоохоронними органами вилучено мобільний телефон, банківські картки, жорсткий диск, документи з розрахунковими даними, копії документів громадян України з фотокартками та гроші.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ВП № 7 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури