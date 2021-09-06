Правоохоронці Київщини встановили особу «мінера» Чорнобильської АЕС

Як повідомлялося раніше, 27 квітня о 22:44 на електронну адресу ДСП «ЧАЕС» надійшло анонімне повідомлення про замінування та вибух на підприємстві.

Тоді після проведення спільної наради працівників підприємства, Національної поліції України, СБУ, НГУ та ДСНС, на території ЧАЕС був введений режим аварійної небезпеки.

Під час проведення перевірки вибухових пристроїв та небезпечних речовин на території атомної електростанції виявлено не було.

Правоохоронці Київщини спільно з працівниками ГУ СБУ в м. Києві та Київській області за процесуальним керівництвом Вишгородської окружної прокуратури встановили особу чоловіка, який зі своєї електронної адреси надіслав повідомлення про замінування. Зловмисником виявився мешканець міста Славутич Вишгородського району.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили предмети за допомогою яких він міг здійснювати повідомлення до державних установ, а саме: 23 жорстких дисків до комп’ютера, 3 флеш-накопичувачі, 1 планшет, 1 ноутбук, 2 мобільних телефони, а також 3 коробки набоїв калібру 4.5мм. до пістолетів.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція стаття передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Наразі вирішується питання щодо призначення необхідних експертиз та повідомлення про підозру псевдомінеру.

Відділ комунікації поліції Київської області