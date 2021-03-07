Правоохоронці Київщини затримали телефонних шахраїв, які ошукали пенсіонерку

До поліції звернулася 80-річна жителька селища Тараща Білоцерківського району та повідомила, що до неї зателефонував чоловік та, представившись сином, попросив грошей на лікування. Схвильована старенька повірила шахраю та віддала усі заощадження, які накопичувала протягом тривалого часу.

Поліцейські Управління карного розшуку спільно з працівниками Білоцерківського районного управління поліції провели низку розшукових заходів та завдяки кропіткій праці і професіоналізму оперативно встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявились 39-ти, 37-ми, та 31-річні мешканці Київщини. Один з них перебував у розшуку за вчинення аналогічного злочину.

За місцем проживання зловмисників поліцейські провели обшук та вилучили викрадені гроші і автівку, якою вони пересувались.

Шахраїв затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність цих осіб до аналогічних злочинів на території столичної області.

Поліція Київщини закликає, не довіряйте тому, що Вам кажуть по телефону, адже шахраї розраховують саме на ваші поспішні та необдумані дії. Обов’язково запитайте співрозмовника, про щось особисте, наприклад: прізвище, ім’я та по – батькові, адресу, дату народження і т. д. Стовідсотково, що шахраї такою інформацією не володіють, а Ваш номер набрали випадково. Якомога швидше зателефонуйте тому, хто «потребує вашої допомоги», або людям, які можуть перебувати разом з вашим родичем та підтвердити чи спростувати те, що трапилось.

У випадку, коли незнайомці представляються співробітниками поліції та вимагають гроші за вирішення будь-яких питань, одразу телефонуйте на спецлінію «102». Цим Ви убезпечите себе від шахраїв, а в разі, якщо вимагач дійсно виявиться співробітником поліції, то своїм повідомленням Ви допоможете очистити правоохоронні органи від випадкових людей!

Відділ комунікації поліції Київської області