Житель Дніпропетровщини використав підроблену довідку по догляду за хворою матір’ю, щоб виїхати за кордон
За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Дніпро, який при спробі перетину держкордону пред’явив підроблену довідку про здійснення догляду за хворою матір’ю (ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України).
За даними слідства, достовірно знаючи, що чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд з країни на період дії воєнного стану, громадянин, разом з іншою наразі не встановленою особою, підробив довідку Управління соціального захисту населення про призначення компенсації за здійснення непрофесійного догляду за хворою матір’ю. При спробі покинути територію України через МПП «Порубне» у Чернівецькій області, 12 липня цього року, пред’явив підроблений документ та був викритий прикордонниками.
Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Чернівецька обласна прокуратураTweet