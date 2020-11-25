Поліція встановила місцеперебування розшукуваного за майнові злочини жителя Виноградівщини

Оперативники сектору кримінальної поліції Виноградівського відділення за сприяння львівських колег розшукали фігуранта майнових злочинів, що мали місце минулого року у селі Великі Ком’яти. Наразі чоловіка доставляють до Закарпаття.

Минулого року в селі Великі Ком’яти, що на Виноградівщині, трапився ряд крадіжок з помешкань громадян. У ході розслідування майнових злочинів, поліцейські встановили, що всі вони – справа рук одного зловмисника. За даними фактами слідство проводилося за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

Слідчі зібрали достатньо доказів, що вказували на причетність до крадіжок місцевого юнака. Справу з обвинувальним актом скерували до суду. Для уникнення покарання обвинувачений переховувався від суду, тому його було оголошено у розшук. Закарпатські поліцейські передали орієнтування до всіх регіонів країни.

Так, вчора, 24 листопада, на Львівщині поліцейські зупинили 18-річного хлопця, який обвинувачується у вчиненні крадіжок з проникненням на території Закарпаття.

Фігуранта транспортують до ініціатора розшуку.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області