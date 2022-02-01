У Чернівецькій області судитимуть злочинне угруповання, організоване ексчиновником

Слідчі поліції встановили: зловживаючи службовими повноваженнями, посадовець облдержадміністрації створив незаконну схему збагачення за рахунок підприємця-підрядника. За безперешкодне освоєння бюджетних коштів зловмисник вимагав і отримав від буковинця 600 тисяч гривень неправомірної вигоди. Відповідно до чинного законодавства, такі дії ексчиновника і трьох його спільників караються позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування корупційних дій організованої злочинної групи тривало майже рік. Правоохоронці з’ясували: займаючи відповідальне становище, за 600 тисяч гривень посадовець запропонував підприємцю-підряднику свою допомогу в перемозі у тендерних закупівлях. Також попередив, що у випадку відмови подальшу співпрацю буде припинено.

Щоб приховати свою протиправну діяльність, правопорушники склали фіктивні документи про нібито отримання підприємцем послуги від підконтрольної їм фірми на зазначену суму. Згодом ці кошти мали перевести у готівку та поділити між членами злочинного угруповання.

Окрім цього, за кожен наступний виграний тендер зловмисники планували й надалі отримувати від підприємця неправомірну вигоду у розмірі до 15% від загальної суми договору на виконання будівельних робіт і послуг.

За результатами досудового розслідування слідчі ГУНП в Чернівецькій області склали обвинувальний акт. Члени угруповання обвинувачуються у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а також у зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки, вчинених організованою злочинною групою.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали співробітники обласних управлінь СБУ та Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області