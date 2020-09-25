Вбивство вагітної жінки під Харковом: що відомо про трагедію

Жорстоке вбивство вагітної жінки у селі Стара Покровка Харківської області сталося на очах її матері, яка прикута до інвалідного візка.

Зять холоднокровно забив до смерті її 38-річну доньку. Жінка була на сьомому місяці вагітності.

Тортури тривали довго. На підлозі, стінах та на подвір’я – скрізь сліди крові. Коли дружина перестала дихати, він утік до свого молодшого брата у сусідньому селі, але вже за годину його затримала поліція.

У сільраді розповіли, що чоловік любив зазирнути до чарки, постійно бив не лише дружину, а й немічну тещу.

Він переїхав до Старої Покровки з Луганської області у 2014 році, коли на Донбасі почалися бойові дії. Тут він познайомився з Аллою, з якою одразу ж одружився. За ці роки у них народилися двійнята – хлопчик і дівчинка, за два роки жінка знову народила, але 4-місячна дитина померла. Тоді їх позбавили батьківських прав, а двійнят забрали до притулку.

Згодом вона привела на світ ще одну дитину, але залишила її у пологовому. А от п’ята дитина так і не народилася – загинула разом із матір’ю від рук батька.

48-річному чоловіку загрожує довічне ув’язнення. А матір вбитої, якщо не забере до себе старший син, влаштують до соціального центру. // fakty.com.ua