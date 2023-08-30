На Хмельниччині оперативно затримали гастролерів з Житомирської області, які обікрали приватний будинок

Завдяки пильності сусідів потерпілої поліцейські отримали важливу інформацію про крадіїв, завдяки чому їх швидко вирахували і затримали.

Вчора, 29 серпня, близько 14:00 години на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що невідомі особи обікрали приватний будинок у с. Маків на Дунаєвеччині. Зловмисники винесли з будинку ювелірні вироби на суму близько 100 тис. грн.

Злодіїв помітив сусід потерпілої і намагався їх наздогнати. Проте ті були на автівці, яку заховали неподалік. Та чоловік передав усю необхідну інформацію правоохоронцям. Завдяки камерам відеонагляду оперативники відслідкували маршрут зловмисників. І, незважаючи на те, що вони навіть змінили автомобіль, поліцейські розшукали і затримали крадіїв у Кам’янці-Подільському приблизно за дві години після вчинення злочину. Викрадені прикраси у них вилучили.

Злодіями виявились двоє мешканців Житомирщини віком 30 та 27 років. Чоловіки раніше вже неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

За фактом крадіжки слідчі Камֹ’янець-Подільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманим підозри та обрання їм запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють чоловіків на причетність до вчинення аналогічних злочинів в інших регіонах держави.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області