СБУ затримала 6 інтернет-агентів рф: один з них закликав до геноциду українців та ударів ракетами «Сатана» по західних країнах
Служба безпеки нейтралізувала розгалужену міжрегіональну мережу проросійських інтернет-агентів. До її складу входило шість ворожих поплічників.
У месенджерах та заборонених соцмережах вони поширювали дезінформацію та кремлівські наративи про війну в Україні.
Більшу частину деструктивного контенту зловмисники брали з інтернет-ресурсів країни-агресора.
Так, у Києві:
викрито 37-річного мешканця столиці, який у російській соцмережі «Вконтакте» закликав до масових убивств українців.
Також він агітував щодо застосування міжконтинентальних балістичних ракет «Сатана» проти західних країн-партнерів нашої держави.
Крім цього, зловмисник намагався дискредитувати українських військових, у тому числі захисників Азовсталі.
За цими та іншими фактами фігуранту повідомлено про підозру за шістьма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 442 (геноцид);
- ч. 1 ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту);
- чч. 2, 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 436 (пропаганда війни);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
В Одеські області:
блоковано інформаційно-підривну діяльність мешканки регіону, яка адмініструвала декілька прокремлівських Телеграм-каналів.
На цих ресурсах вона розміщувала публікації із закликами до обстрілів українських міст та поширювала фейки про кількість загиблих оборонців України.
На Миколаївщині:
повідомлено про підозру дружині настоятеля одного із храмів УПЦ (МП). У листуваннях з мешканцями громади жінка схвалювала воєнні злочини окупантів, а також репостила антиукраїнські матеріали росмедіа.
У Харкові:
кіберфахівці СБУ задокументували злочинну діяльність жительки міста, яка в «Одноклассниках» закликала до співпраці з бойовиками та окупаційною адміністрацією у захоплених районах на сході України.
У Черкаській області:
викрито двох мешканців регіону, що популяризували учасників окупаційних угруповань рф та «героїзували» їхні злочини.
За цими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:
- 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
- ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській області, у Миколаївській, Харківській та Черкаській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.Tweet