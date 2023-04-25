СБУ затримала 6 інтернет-агентів рф: один з них закликав до геноциду українців та ударів ракетами «Сатана» по західних країнах

Служба безпеки нейтралізувала розгалужену міжрегіональну мережу проросійських інтернет-агентів. До її складу входило шість ворожих поплічників.

У месенджерах та заборонених соцмережах вони поширювали дезінформацію та кремлівські наративи про війну в Україні.

Більшу частину деструктивного контенту зловмисники брали з інтернет-ресурсів країни-агресора.

Так, у Києві:

викрито 37-річного мешканця столиці, який у російській соцмережі «Вконтакте» закликав до масових убивств українців.

Також він агітував щодо застосування міжконтинентальних балістичних ракет «Сатана» проти західних країн-партнерів нашої держави.

Крім цього, зловмисник намагався дискредитувати українських військових, у тому числі захисників Азовсталі.

За цими та іншими фактами фігуранту повідомлено про підозру за шістьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

ч. 1 ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту);

чч. 2, 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

В Одеські області:

блоковано інформаційно-підривну діяльність мешканки регіону, яка адмініструвала декілька прокремлівських Телеграм-каналів.

На цих ресурсах вона розміщувала публікації із закликами до обстрілів українських міст та поширювала фейки про кількість загиблих оборонців України.

На Миколаївщині:

повідомлено про підозру дружині настоятеля одного із храмів УПЦ (МП). У листуваннях з мешканцями громади жінка схвалювала воєнні злочини окупантів, а також репостила антиукраїнські матеріали росмедіа.

У Харкові:

кіберфахівці СБУ задокументували злочинну діяльність жительки міста, яка в «Одноклассниках» закликала до співпраці з бойовиками та окупаційною адміністрацією у захоплених районах на сході України.

У Черкаській області:

викрито двох мешканців регіону, що популяризували учасників окупаційних угруповань рф та «героїзували» їхні злочини.

За цими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській області, у Миколаївській, Харківській та Черкаській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України