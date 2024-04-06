Американець, якого розшукують за сексуальне насильство щодо дітей, приєднався до російських окупантів в Україні

Колишній депутат міської ради та член національної гвардії Массачусетсу, якого розшукують у США за звинуваченнями у сексуальному насильстві над дітьми, втік із країни та приєднався до російської армії й воює в Україні.

Про це пише The Guardian.

28-річний Вілмер Пуелло-Мота зник безвісти 7 січня, за два дні до того, як він мав постати перед судом у Род-Айленді за звинувачення в сексуальному насильстві над дітьми та у перешкоджанні правосуддю.

Цього тижня Пуелло-Мота з’явився в пункті військової служби в російському регіоні Ханти-Мансійськ на заході Сибіру, ​​де він був зафіксований під час підписання військового контракту.

У The Guardian зазначають, що до підписання контракту з російськими військовими Пуелло-Мота, схоже, воював як доброволець разом із російськими військами під час боїв за Авдіївку в лютому.

Того місяця російські канали поширили кадри розмитої фігури в бойовій формі, яка встановлює прапор США на руїнах Авдіївку, яку захопила Росія.

“Я прийшов тут, щоб встановити прапор США на знак дружби та підтримки всього того, що тут терплять люди. Я відчуваю гордість бути тут”, — сказав чоловік.

Массачусетська газета The Republican повідомила, що люди, які знають Пуелло-Мота, впізнали його голос на відео.

Начебто підтверджуючи свою участь у боях за Авдіївку, Пуелло-Мота у відео розповів про те, що раніше воював в Україні у складі проросійського міжнародного воєнізованого угруповання “П’ятнашка”.

Пуелло-Мота вперше заарештували у 2020 році після того, як поліція в Род-Айленді виявила на його телефоні зображення неповнолітньої дівчини сексуального характеру. Згідно з судовими документами, він сказав поліції, що думав, що дівчині 22 роки, а лише потім дізнався, що їй 17.

Пізніше йому висунули звинувачення у підробці, фальсифікації та перешкоджанні судовій системі після того, як він нібито сказав одному зі своїх командирів Національної військово-повітряної гвардії штату Массачусетс, що звинувачення щодо зображень сексуального насильства над дітьми в Род-Айленді були фальшивими.

Після того, як він не з’явився на судове засідання, офіс генерального прокурора Род-Айленда опублікував заяву, в якій зазначено, що Пуелло-Мота сів на борт літака Turkish Airlines, що летів до Стамбула 7 січня.

“Його місцеперебування з цього місця невідоме”, – сказав тоді суд.

Пуелло-Мота не відповів на запит про коментар. // Букви