Судитимуть мешканця Херсонщини, який здавав окупантам проукраїнськи налаштованих односельчан

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця одного з населених пунктів Білозерської територіальної громади Херсонської області за фактом вчинення державної зради ( ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2022 року, під час тимчасової окупації населеного пункту підозрюваний співпрацював з ворогом та повідомляв військовим країни-агресора інформацію про місце проживання патріотично налаштованих односельчан.

Інколи він особисто супроводжував окупантів до подвір’їв людей. За його інформацією російські військові проводили обшуки, застосовували до людей психологічний та фізичний тиск.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУНП в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора