Украинец пытался без декларирования ввезти в страну 23 170 фунтов стерлингов

Пограничники Львовского отряда в пункте пропуска Шегини разоблачили попытку незаконного перемещения британских фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 29 мая.

Указано, что спрятанную валюту нашли у 38-летнего украинца, который возвращался из-за границы. При осмотре его автомобиля Mercedes у пограничников возникло подозрение о возможном незаконном перемещении товаров.

В багажнике в двух коробках обнаружили незадекларированную валюту – 23 170 фунтов стерлингов. По курсу Национального банка Украины эта сумма валюты эквивалентна более 900 тысячам гривен.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Нарушителя привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством. // Преступности.НЕТ