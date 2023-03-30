Російські еліти намагаються домовлятися про гарантії безпеки – розвідка

Після того, як остаточно стало зрозуміло, що плани кремля захопити Україну провалилися, все частіше трапляються повідомлення про невдоволення російських еліт путіним. Через війну в Україні вони втрачають свої статки, не отримуючи натомість нічого, окрім світової ізоляції.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв’ю Gazeta.ua розповів, що деякі представники російських еліт уже намагаються встановити контакт з Україною і просять для себе гарантій безпеки.

«Багато представників так званої російської еліти вже розуміють, що це було колосальною помилкою та злочином, а фінал буде трагічним для росії. Вони намагаються шукати варіанти власного порятунку», – сказав Андрій Юсов.

При цьому, представник воєнної розвідки України зазначив, що ці «еліти» поки не говорять про боротьбу за внутрішні зміни в росії, а лише дбають про власну безпеку і бізнес.

«Вони намагаються виходити на контакти та домовлятися про персональні гарантії безпеки. Такі випадки вже є», – сказав представник ГУР МО України.

Попри це, за словами Андрія Юсова, зараз найбільшу небезпеку для путіна становлять якраз ті представники політичних еліт, які не входять до «ближнього кола» диктатора.

«Значною мірою рішення розпочати повномасштабну війну – це наслідок їхньої моделі управління. Сучасна росія – це закрите суспільство, в тому числі, всередині диктаторської вертикалі: там не передбачено якогось обговорення чи плюралізму думок. Рішення приймає одна людина, не дуже освічена і не компетентна, тому і наслідки є катастрофічними для росії», – підсумував Андрій Юсов.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України