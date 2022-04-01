Дружина боксера Усика показала будинок після «візиту» представників «русского міра»: «Твари! Просто все испортили, насрали, как всегда»

Катерина Усик, дружина боксера Олександра Усика, поділилася фотографією свого будинку під Києвом, де побували російські окупанти, передає Укрінформ.

На фото видно зруйноване подвір’я і купа сміття. Кілька днів тому Катерина Усик повідомила, що до їх будинку у Ворзелі, що під Києвом, заїхала ворожа техніка.

Нагадаємо, що Олександр Усик нині перебуває закордоном, де повинен розпочати підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа.