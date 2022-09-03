Правоохоронці Київщини викрили торговця зброєю

Поліцейські затримали 60-річного мешканця Броварів саме під час спроби продати автомат. В ході документування даного злочину поліцейські здійснили контрольні закупівлі зброї.

Встановлено, що лиходій також підпільно реалізував револьвер та набої до нього.

Раніше ж зловмисник вже неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення аналогічних правопорушень.

Викрили злочину діяльність лиходіїв працівники слідчого управління поліції Київщини спільно зі співробітниками УСР в Житомирській області ДСР НПУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

За фактом незаконного поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами, слідчі розпочали досудове розслідування [ч.1 ст. 263ККУ].

Правопорушнику повідомлено про підозру. Суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Поліція Київської області