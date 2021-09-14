Правоохоронці Львівщини затримали чоловіка за контрабанду прекурсорів через державний кордон

Зловмисник налагодив схему прихованого перевезення лікарських засобів з вмістом прекурсору «псевдоефедрин» через кордон із Польщею. «Товар» збував клієнтам на всій території країни. Дії чоловіка кваліфіковані слідчими як контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів.

Інформацію про те, що 39-річний житель Львівської області налагодив канал постачання заборонених до вільного обігу в Україні лікарських засобів з вмістом псевдоефедрину отримали оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України. Вказаний прекурсор використовується для виготовлення психотропних речовин амфетамін та метамфетамін.

Для повноцінного документування його незаконної діяльності оперативники залучили колег зі Служби безпеки України, прикордонної та митної служб.

Встановлено, що фігурант періодично їздив на власній іномарці до Польщі. Там в аптеках скуповував лікарські засоби, які місять в своєму складі псевдоефедрин, після чого приховував їх у потаємних місцях автівки і таким чином перевозив через кордон до України. Збував «товар» як оптовими партіями, так і в роздріб.

Вчора, 13 вересня, коли чоловік знову перетинав кордон на митному посту «Краковець» Львівської митниці його затримали правоохоронці. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили 2520 таблеток забороненого до вільного обігу лікарського засобу, які чоловік заховав під обшивкою машини.

Вилучені пігулки направлено на експертне дослідження. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за статтею 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України