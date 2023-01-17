правоохоронці м. апостолове затримали підозрюваного у вбивстві 60-річного чоловіка

Під час конфлікту 63-річний нападник ножем смертельно поранив потерпілого. Внаслідок отриманої травми містянин помер на місці.

Злочин стався 14 січня в одній із квартир у м. Апостолове. Працівники сектору кримінальної поліції затримали підозрюваного на місці злочину в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

З місця злочину співробітники відділення поліції № 8 Криворізького РУП вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького райуправління поліції