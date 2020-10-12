Столичні слідчі оголосили про підозру киянину, який до смерті побив товариша

Після розпиття алкогольних напоїв між двома знайомими виникла бійка, в ході якої один із них наніс смертельні удари своєму опонентові та втік. За скоєне йому загрожує до 10 років тюремного ув’язнення.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Зодчих в одному із будинків співмешканка виявила власника квартири без ознак життя та з ознаками насильства. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також судово-медичний експерт.

На місці правоохоронці виявили труп 55-річного чоловіка з численними гематомами та забоями по всьому тілу. За попереднім висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок ушкодження внутрішніх органів та чисельних переломів.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, провівши першочергові оперативно-розшукові заходи, співробітники карного розшуку встановили, що до злочину причетний раніше не судимий 54-річний мешканець столиці:

«Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що протягом дня чоловіки вживали алкогольні напої у квартирі потерпілого, після чого між ними виникла сварка, в ході якої господар почав нецензурно виражатися в сторону приятеля. Гостеві це не сподобалося, і він почав наносити своєму опонентові удари кулаками та ногами у різні ділянки тіла. Після того, як потерпілий втратив свідомість, зловмисник пішов з квартири. Чоловік від отриманих травм помер».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Зловмиснику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва