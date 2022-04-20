Правоохоронці Одещини викрили чоловіка у крадіжці гуманітарної допомоги для переселенців

Чоловік, який працював охоронцем в одній із місцевих адміністрацій, забрав мішок з одягом із приміщення, де зберігалася зібрана волонтерами гуманітарна допомога.

Його з чужими речами зупинили на вулиці поліцейські та добровольці територіальної оборони, які патрулювали місто під час комендантської години. Зловмисник розповів, що одяг планував залишити собі. Поліцейські вилучили все майно, його повернуть місцевій адміністрації після проведення необхідних слідчих дій.

Дії фігуранта слідчі кваліфікували за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують щоденно патрулювати вулиці, слідкувати за дотриманням комендантської години та запобігати вчиненню правопорушень. Нагадуємо: рішенням Верховної Ради України посилено кримінальну відповідальність за майнові злочини, скоєні в умовах воєнного стану.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(За інформацією Болградського районного відділу поліції)