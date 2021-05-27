Правоохоронці Одещини затримали банду, яка нападала на далекобійників

Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції встановили групу «розбійників з великої дороги» з числа мешканців Одеської області, жертвами якої ставали водії великовантажних автомобілів. Нападників затримано. Слідчі поліції оголосили їм про підозру.

Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію щодо діяльності злочинної групи осіб, яка орудувала на автошляхах.

Крім того, встановлено дані про підготовку зловмисників найближчим часом організувати на трасі чергову засідку, цього разу на водія великовантажного автомобіля, який прямував з Одеси до Запорізької області та мав при собі готівку у сумі 370 000 гривень.

Аби спинити фуру, змовники ретельно підготувалися. Провели візуальне стеження за автопідприємством, звідки слідував обраний ними об’єкт. На автозаправці непомітно порізали шини на вантажівці. Згодом дочекалися вимушеної зупинки фури і перед світанком на території Херсонської області напали на водія.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі ГУНП у Одеській області затримали злочинну групу «на гарячому». У зловмисників вилучено ніж, газовий балончик, стяжки та балаклави.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури слідчі поліції оголосили фігурантам нападів підозру за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна. Наразі нападники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України