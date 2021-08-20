Правоохоронці перекрили канал постачання контрафактних товарів з тимчасово окупованої території (ФОТО)

За процесуального керівництва прокурорів Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил викрито осіб за фактами незаконного ввезення в Україну підакцизних товарів та пропозиції і надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, особи за допомогою плавзасобів через акваторію Азовського моря незаконно ввезли з тимчасово окупованої території Донецької області в місто Маріуполь контрафактні товари – тютюнові вироби орієнтовною вартістю близько 3 млн грн.

В рамках контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували надання громадянином посадовцеві СБУ в Донецькій та Луганській областях 5 тис доларів США неправомірної вигоди за невжиття заходів реагування щодо незаконного переміщення підакцизних товарів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення викритим особам про підозру та накладення арешту на майно.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ Головного управління Нацполіції в Донецький області за оперативного супроводу представництва внутрішньої безпеки в Донецькій та Луганській областях 2 управління ГУ ВБ СБУ, Маріупольського загону Морської охорони та Донецького прикордонного загону.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора