Правоохоронці перевіряють інвалідність від МСЕК у 1695 посадовців

Правоохоронці перевіряють рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності 1695 посадовців з понад 30 державних органів.

Про це повідомляє МОЗ:

“Станом на кінець листопада 2024 року групою, відповідно до інформації СБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора, сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів.

Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями”.

Повідомляється, що серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

32 % – працівники органів податкової служби України;

26 % – працівники органів прокуратури;

17 % – працівники органів митної служби;

25 % – працівники інших державних органів.

Крім того, перелік осіб, справи яких підлягають перегляду, збільшується в міру надходження додаткових даних від правоохоронців.

У відомстві нагадали, що найближчі два місяці триватимуть перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. // УП