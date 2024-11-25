Правоохоронці перевіряють інвалідність від МСЕК у 1695 посадовців
Правоохоронці перевіряють рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності 1695 посадовців з понад 30 державних органів.
Про це повідомляє МОЗ:
“Станом на кінець листопада 2024 року групою, відповідно до інформації СБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора, сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів.
Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями”.
Повідомляється, що серед відібраних справ, які підлягають перегляду:
- 32 % – працівники органів податкової служби України;
- 26 % – працівники органів прокуратури;
- 17 % – працівники органів митної служби;
- 25 % – працівники інших державних органів.
Крім того, перелік осіб, справи яких підлягають перегляду, збільшується в міру надходження додаткових даних від правоохоронців.
У відомстві нагадали, що найближчі два місяці триватимуть перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. // УПTweet