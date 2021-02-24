Правоохоронці Рівненщини попередили cпробу контрабанди ртуті до Білорусі (фото)

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури попереджено контрабанду за кордон понад 1 кг металічної ртуті (ч. 1 ст. 201 та ч. 1 ст. 321 КК України).

За даними слідства, житель м. Рівне кілька місяців тому придбав отруйну хімічну речовину, яку відносять до першого класу небезпеки, з метою подальшого її збуту контрабандним шляхом до Білорусі.

Переміщення ртуті через кордон попереджено у відділенні міжнародного поштового зв’язку, під час проходження відправленням митного контролю. Чоловік під виглядом комп`ютерних колонок намагався відправити небезпечний товар, використання якого може завдати шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу.

Наразі йому повідомлено про підозру.

Злочин попереджено оперативними співробітниками контррозвідки та слідчими Управління СБУ в Рівненській області.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської обласної прокуратури