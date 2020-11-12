В Хмельницком прохожие помогли задержать преступника, ограбившего кассу кафе

В Хмельницком неравнодушные граждане помогли патрульным задержать грабителя.

Об этом сообщили в патрульной полиции Хмельницкой области.

В полицию сообщили, что неизвестный мужчина завладел деньгами из кассы кафе. К прибывшим на место вызова патрульным обратились граждане, которые сообщили приметы и направление движения грабителя. Неподалеку инспекторы обнаружили мужчину, у которого в нижнем белье и карманах были деньги. Его догнали и остановили прохожие, которые стали свидетелями преступления. Задержанным оказался 30-летний хмельничанин, который похитил более 40 тысяч гривен.

— Именно благодаря неравнодушным гражданам нам удалось оперативно задержать и передать следственно-оперативной группе вероятного грабителя. Поэтому, в первую очередь, хотим поблагодарить их за сотрудничество и помощь, — говорят инспекторы.

Преступности.НЕТ