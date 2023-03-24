Правоохоронці розслідують шахрайство з фейковими торгами

Думав про швидкі заробітки, а насправді переслав кошти шахраю мешканець Тернопільського району. Чоловік втратив понад тисячу доларів.

Оголошення про торги потерпілий знайшов на одному з Телеграм каналів. По телефону представник фірми гарантував високий прибуток, за умови вкладення коштів.

Запевнив, що при цьому клієнту майже нічого не треба робити, “консультант” сам буде купувати акції та виконувати інші дії. Після того, як клієнт перевів гроші на надані реквізити, зловмисник просто зник. Номер псевдоброкера перестав відповідати і обманутий клієнт звернувся з заявою в поліцію. За фактом шахрайських дій слідчі розпочали досудове розслідування.

Правоохоронці застерігають: не ризикуйте оплачувати рахунки на незнайомих ресурсах, не вірте невідомим про захмарні заробітки, за які потрібно заплатити наперед. Не торгуйте за допомогою сумнівних компаній, це можуть бути сайти-підробки, які є частиною схеми шахрайства.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області