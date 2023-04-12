Правоохоронці викрили мешканку Чугуївщини у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 57-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, у с. Іванівка Чугуївського району місцева мешканка під час окупації населеного пункту співпрацювала з ворогом. У серпні минулого року вона добровільно обійняла посаду «представителя микроучастка №5» у вказаному селі.

Колаборантка брала участь у нарадах керівництва окупаційної влади та складала списки місцевих мешканців, які проживали на її «микроучастке».

Крім того, жінка з власного будинку роздавала місцевим мешканцям гуманітарну допомогу, яку отримувала від окупаційної адміністрації.

Дізнання проводять дізнавачі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура