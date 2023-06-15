Правоохоронці викрили сумського художника, який розбещував малолітніх

Зловмисник, під час індивідуальних занять з малювання, демонстрував малолітнім ученицям свої статеві органи. Тепер за скоєне йому доведеться відповідати перед Законом.

Працівники поліції отримали інформацію про те, що один із місцевих художників розбещує малолітніх. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили особу зловмисника. Ним виявився 58-річний сумчанин.

У ході досудового слідства поліцейські встановили, що під час проведення індивідуальних занять з малювання, чоловік розбещував дівчат та вчиняв щодо них сексуальне насильство. Зловмисник користувався тим, що малолітні, в силу свого віку, не могли правильно розуміти характер та значення дій, а також чинити йому повноцінний активний опір.

На даний час правоохоронцям вдалося встановити двох потерпілих, яким на момент вчинення злочину було по 7 років.

Наразі слідчими під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 153 «Сексуальне насильство» та за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України «Розбещення неповнолітніх». Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Сумської області