Правоохоронці викрили у центрі Харкова черговий шахрайський call-центр

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратри розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, працівники «call-центру» дзвонили від імені служби безпеки банку клієнтам та повідомляли про підозрілі транзакції за банківським рахунком. Вони переконували потерпілих в необхідності переведення коштів на підконтрольні шахраям банківські рахунки. Для цього вони вводили людей в оману, використовуючи маніпулятивні техінки та заздалегідь підготовлені «промови».

Шахрайський call-центр знаходився в офісній будівлі у Київському районі м. Харкова, займав три поверхи та був розрахований близько на 50 співробітників.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено понад 50 одиниць техніки (комп’ютери, ноутбуки, мобільні телефони тощо).

Проводяться слідчі дії для встановлення організаторів шахрайських схем. Вирішується питання щодо призначення необхідних судових експертиз.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — УПК в Харківській області ДКП НПУ.

Харківська обласна прокуратура