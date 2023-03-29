Правоохоронці викрили в Одесі суддю-хабарницю

Служба безпеки спільно з НАБУ викрила на корупції суддю одного із районних судів м. Одеси.

Посадовиця організувала схему одержання хабарів за винесення «потрібних» судових рішень.

Задокументовано факт, коли суддя просила неправомірну вигоду у місцевого жителя.

За гроші хабарниця «гарантувала» громадянину позитивне рішення у судовій справі щодо боргових зобов’язань.

Правоохоронці задокументували факт отримання суддею першої частини хабаря у розмірі 4 тис. дол.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішується питання щодо повідомлення судді про підозру.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчо-оперативні дії проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Служба безпеки України