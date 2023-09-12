Правоохоронці викрили жительку Одеси у сутенерстві

Правопорушниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України, їй загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Припинили протиправну діяльність 24-річної містянки оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом прокурорів Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що одеситка втягує у зайняття проституцією жінок, які опинилися у скрутному матеріальному становищі. Зловмисниця вербувала їх для надання інтимних послуг за гроші, розміщуючи у месенджері оголошення із пропозицією високооплачуваної роботи. «Клієнтів» жінкам вона знаходила через той самий месенджер, надсилала їм фотографії, узгоджувала суму оплати за їхні послуги, місце та час зустрічі.

Викрили зловмисницю після того, як вона організувала зустріч «клієнту» із дівчиною за попередньо узгодженою сумою оплати, а після виконаної «роботи» найманка перерахувала на банківський рахунок посередниці частину грошей.

Під час санкціонованих обшуків, проведених за місцем мешкання та в автомобілі правопорушниці, правоохоронці вилучили речі, що становлять інтерес для слідства, зокрема, мобільні телефони, банківську картку, ноутбук та гроші.

За наявності достатніх доказів зібраних правоохоронцями слідчі поліції повідомили фігурантці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 303 Кримінального кодексу України за кваліфікуючими ознаками: сутенерство, вчинене щодо кількох осіб.

Жінку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, та відносно неї обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одещини