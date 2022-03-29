Правоохоронці затримали осіб, які викрали черкащанина

Зловмисники силою затягнули чоловіка в багажник автомобіля, вивезли в центр міста та прив’язали до дерева. Поліцейські оперативно затримали фігурантів. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Подія сталася 25 березня. Попередньо змовившись, двоє чоловіків умисно викрали 24-річного черкащанина. Вони зв’язали йому руки та затягнули в багажне відділення транспортного засобу. Після чого привезли потерпілого на центральну вулицю міста, де прив’язали до стовбура дерева.

Поліцейські оперативно встановили правопорушників та затримали їх у процесуальному порядку, відповідно до статті 208 КПК України.

Наразі нападникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції в Черкаській області