Правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив автомобіль в Солом’янському районі столиці

Автомобіль стояв припаркований на одній з вулиць району. Внаслідок пожежі автівку знищено, вона відновленню не підлягає. Поліцейські за декілька годин встановили і затримали палія та повідомили йому про підозру. За вчинене найближчі десять років порушник може провести за гратами.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на одній з вулиць району горить автомобіль. За вказаною адресою негайно прибули рятувальники та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Працюючи на місці події поліцейські з’ясували, що автомобіль Мерседес стояв припаркований на вулиці та був накритий тентом. Вночі до нього підійшов чоловік та підпалив тент. Внаслідок пожежі автівка повністю вигоріла та відновленню не підлягає.

Під час першочерговий слідчих оперативних дій поліцейські встановили особу палія та затримали його неподалік від місця вчинення злочину. Ним виявися 40-річний уродженець Чернігівської області.

Порушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва