Представники підприємства-підрядника заволоділи понад ₴1,4 млн. під час ремонту будівель КП «Київміськсвітло»
Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно засновника, директора та бухгалтера компанії – підрядника, які обвинувачують у заволодінні у складі організованої групи, до якої також входили посадові особи КП «Київміськсвітло», бюджетними грошима в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
КП «Київміськсвітло» та підрядна організація, яка стала переможцем тендеру, у 2021 році уклали договори на проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства. Йдеться про приміщення по вулиці Машинобудівній у Солом’янському районі міста Києва.
На підставі актів приймання виконаних робіт виконавцю були перераховані гроші зі столичного бюджету. Висновками судово-товарознавчої та судово-економічної експертиз встановлено невідповідність вартості матеріалів та виконаних робіт на суму близько 1,4 млн гривень.
Наразі обвинувальний акт відносно засновника, директора та бухгалтера компанії – підрядника скеровано до суду.
Матеріали кримінального провадження відносно підозрюваного заступника директора КП «Київміськсвітло» виділено в окреме провадження у зв’язку із його мобілізацією до Збройних сил України.
Розслідування у виділеному кримінальному провадженні зупинено.
Пресслужба Київської міської прокуратуриTweet