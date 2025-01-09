Представники підприємства-підрядника заволоділи понад ₴1,4 млн. під час ремонту будівель КП «Київміськсвітло»

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно засновника, директора та бухгалтера компанії – підрядника, які обвинувачують у заволодінні у складі організованої групи, до якої також входили посадові особи КП «Київміськсвітло», бюджетними грошима в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

КП «Київміськсвітло» та підрядна організація, яка стала переможцем тендеру, у 2021 році уклали договори на проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства. Йдеться про приміщення по вулиці Машинобудівній у Солом’янському районі міста Києва.

На підставі актів приймання виконаних робіт виконавцю були перераховані гроші зі столичного бюджету. Висновками судово-товарознавчої та судово-економічної експертиз встановлено невідповідність вартості матеріалів та виконаних робіт на суму близько 1,4 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно засновника, директора та бухгалтера компанії – підрядника скеровано до суду.

Матеріали кримінального провадження відносно підозрюваного заступника директора КП «Київміськсвітло» виділено в окреме провадження у зв’язку із його мобілізацією до Збройних сил України.

Розслідування у виділеному кримінальному провадженні зупинено.

Пресслужба Київської міської прокуратури