Обрано запобіжний захід для воєнкома, який змушував солдатів будувати йому маєток

За матеріалами ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 800 тис. грн застави для начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки.

Як встановили працівники ДБР, з початку березня 2023 року за його наказом солдати замість служби проводили будівельні роботи на його маєтку.

Військовому на початку серпня ДБР повідомило про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Також його відсторонили від виконання обов‘язків.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР