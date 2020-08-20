У Києві слідчі повідомили про підозру чоловіку, який побив цивільну дружину

Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, після якого жінку з тяжкими травмами голови госпіталізували у лікарню. Розпочато кримінальне провадження, зловмисник перебуває під вартою.

До столичної поліції від лікаря швидкої допомоги надійшов виклик про те, що з квартирі на вулиці Оноре де Бальзака госпіталізовано 43-річну жінку без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою. На адресу виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

За словами слідчого Деснянського управління поліції Бориса Чижико, у квартирі правоохоронці виявили цивільного чоловіка потерпілої та опитали його:

«Він намагався нас заплутати: спочатку розповідав, що жінка прийшла з вулиці з тілесними ушкодженнями, потім повідомив, що вона впала і вдарилася головою. Проте під час огляду квартири ми виявили сліди бурого кольору, схожі на кров, у всіх кімнатах. Тож за сукупністю зібраних матеріалів та доказів ми затримали 39-річного киянина у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даним фактом слідчим відділом відкрито кримінального провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а фігуранту повідомлено про підозру. На час досудового розслідування він перебуватиме під вартою. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва