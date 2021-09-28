За викрадення онколога заради викупу чоловік та жінка проведуть за ґратами 7 і 9 років

За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора Київський апеляційний суд залишив в силі вирок суду першої інстанції щодо двох обвинувачених у викраденні людини з метою отримання викупу. Їм призначено покарання у вигляді 7 та 9 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що восени 2017 року чоловік та жінка, діючи за попередньою змовою, викрали з власного подвір’я лікаря – онколога та в подальшому утримували її в орендованому гаражі, вимагаючи у родичів 200 тис доларів США викупу за її звільнення. Також вони викрали автомобіль та особисті речі потерпілої.

Таким чином було підтверджено вирок Святошинського районного суду міста Києва, яким їх визнано винними у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, крадіжці, вимаганні та незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України).

Офіс Генерального прокурора