Глава МВД подтвердил, что в деле ДТП с кортежем Ярославского исчезли вещественные доказательства

Из морга исчезли вещественные доказательства по делу смертельного ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом в своем обращении заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает УНН.

Министр напомнил, что с самого начала была попытка фальсификации расследования смертельного ДТП и попытка повесить вину на другого человека, за что был уволен начальник полиции Харьковской области.

«Но попытки фальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге пропала одежда погибшего человека», — сообщил министр.

Монастырский сообщил, что по данному факту полицией незамедлительно проведено 11 неотложных обысков и открыто уголовное производство по статье сокрытие улик.

«Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное. Возможно, срочный отлет Ярославского никак не связан с гибелью человека и не является опасением из-за заявления о возможной агрессии Российской Федерации, а я лишь отдыхом или частным делом, но возвращайтесь как можно скорее господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов», — завершил министр.