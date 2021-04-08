У Мелітополі поліцейські припинили діяльність шахрайського «Call-centre»

Представляючись працівниками банку, зловмисники випитували у громадян їхні реквізити та надалі привласнювали кошти. За місцем розташування «Call-centre» проведено обшуки. Правоохоронці встановлюють коло постраждалих осіб.

Викрили шахрайську «схему» із заволодіння коштами громадян та припинили діяльність «Call-centre» слідчі Мелітопольського районного управління поліції спільно з оперативниками Служби Безпеки України в Запорізькій області, за силової підтримки співробітників батальйону поліції особливого призначення, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

За даними слідства встановлено, що у квітні минуло року група осіб організувала у Мелітополі «Call-centre». Його працівники, представляючись співробітниками банківських установ, отримували персональні дані фізичних осіб про банківські карти та рахунки – реквізити та CVV-код, пропонували громадянам власноруч перерахувати заощадження на інші рахунки начебто для збереження. Під час спілкування зловмисники використовували психологічні методи впливу та діяли по заздалегідь прописаній інструкції.

6 квітня у двох орендованих офісах, розташованих на проспекті Богдана Хмельницького у місті Мелітополі, правоохоронці провели санкціоновані обшуки. В ході слідчих дій з приміщення «Call-centre» вилучено комп’ютерне обладнання: 51 системний блок, модеми, чорнові записи та інструкції для працівників.

Крім того, проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ймовірного керівника «Call-centre», мешканця Мелітополя, 1999 року народження. В одній із кімнат будинку виявлено та вилучено мобільні телефони, роутери та грошові кошти.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України триває. Поліцейські встановлюють усіх осіб, причетних до діяльності шахрайської «схеми», а також коло постраждалих громадян. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо: У Мелітополі поліцейські взяли під варту рецидивіста, який підозрюється у розбійному нападі та вбивстві літньої жінки.

Відділ комунікації поліції Запорізької області