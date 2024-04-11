Харків’янин ошукав майже 70 особ, «продаючи» неіснуючі товари в інтернеті

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 34-річному чоловіку в шахрайстві, вчиненому повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, упродовж 2022 року харків’янин розміщував на сайті безкоштовних інтернет-об’яв оголошення про продаж різних речей — побутової техніки, меблів, товарів для дітей, музичних інструментів тощо.

Коли зацікавлені покупці відгукувались на оголошення, чоловік повідомляв про необхідність переказати йому передоплату і давав номер банківської картки. При цьому наміру відправляти товар він не мав.

Будучи введеними в оману, покупці погоджувались на умови «продавця» і переказували йому гроші, однак одразу після цього зловмисник переставав виходити на зв’язок.

На теперішній час встановлено майже 70 осіб, ошуканих шахраєм. Загальна сума матеріальної шкоди, завданої потерпілим, складає близько 150 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №2 ХРУП №1ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура