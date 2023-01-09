В Україні арештували кошти екс-міністра освіти Табачника та майно його матері

Загальна сума арештованих активів Дмитра Табачника перевищує 2 млн дол. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

Накладено арешт на кошти колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника, який втік з України разом із іншими соратниками екс-президента Віктора Януковича після Революції гідності.

“За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури накладено арешт на кошти громадянина України, який був міністром освіти і науки у 2010-2014 роках. Також арештовано майно його матері”, – повідомили в Офісі генпрокурора. Там не назвали ім’я колишнього чиновника, але як відомо, у той період цю посаду обіймав Табачник.

“Рішенням Вінницького міського суду арештовано сім земельних ділянок, розташованих в смт Козин Київської області, а також 144 тис. доларів. Землі належать матері екс-урядовця, арештовані кошти знаходилися на банківському рахунку самого підозрюваного”, – йдеться в повідомленні.

Також, за даними слідства, колишній державний діяч організовував та координував діяльність керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів. Він діяв від імені представників вищих органів влади РФ, в тому числі російської Федеральної служби безпеки.

Так, слідством встановлені контакти підозрюваного із заступником міністра охорони здоров’я РФ, заступником голови уряду РФ, представником департаменту оперативної інформації ФСБ РФ. Він доповідав їм про виконання завдань та передавав документи.

Як повідомляє Служба безпеки України, загальна сума арештованих активів Табачника перевищує 2 млн дол. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

В СБУ зазначили, що для того, щоб приховати статки від можливої конфіскації на користь держави, Табачник заздалегідь переписав їх на своїх родичів.

“Втім, СБУ викрила цю схему і отримала дозвіл суду на арешт активів екс-регіонала”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, до цих активів відноситься: півквартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м; житловий будинок площею понад 600 кв. м; 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га; банківський рахунок на 147 тис. дол.

У листопаді 2022 року за матеріалами СБУ Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Дмитро Табачник – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 липня 2015 року Служба безпеки України оголосила екс-міністра освіти та науки Дмитра Табачника в розшук. Раніше того ж року Генеральна прокуратура оголосила Табачнику підозру в привласненні або розкраданні майна.

5 березня 2021 року в Євросоюзі зняли санкції з екс-міністра освіти Дмитра Табачника. Голова МЗС Дмитро Кулеба пояснив тоді причину виключення соратників Януковича із санкційного списку Євросоюзу зокрема й тим, що українські правоохоронні органи не продемонстрували відчутний прогрес у розслідуваннях справ оточення колишнього президента-втікача. ЄС запровадив санкції у вигляді заморожування активів проти екс-президента Віктора Януковича та чиновників часів його президентства в березні 2014 року за зловживання державними фінансами і порушення прав людини.

19 березня 2021 року Рада національної безпеки і оборони застосувала санкції проти колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича, у тому числі проти Табачника. // УНІАН