У Смілі чоловік прийшов просити допомоги натомість, отримав ножа у живіт

Чоловік, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, зайшов у двір місцевих жителів аби попросити допомоги. Та на нього скоїв напад 63-річний чоловік з яким виник конфлікт, і завдав ножового поранення. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Слідчі розслідують кримінальне провадження.

Подія сталася 24 грудня в одному із сіл Черкаського району.

Поліцейські отримали повідомлення про ножове поранення 34-річного чоловіка, якого доставили до лікарні та госпіталізували до реанімаційного відділення.

Слідчо-оперативна група Смілянського відділення поліції, яка прибула на виклик, під час першочергових слідчих дій встановила, що потерпілий разом зі своїм знайомим втрапив у ДТП на тракторі. Вибравшись із перекинутого транспортного засобу чоловік пішов до найближчого двору просити допомоги в місцевих жителів. Зайшовши до подвір’я між ним та 63-річним односельцем виник словесний конфлікт під час якого, один із чоловіків дістав ножа та вдарив ним іншого у живіт. Після інциденту зловмисник покинув місце події.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів, задіявши також працівників кримінального аналізу поліції області, та встановили місцеперебування правопорушника. Його затримали відповідно до ст. 208 КПК України.

Наразі слідчими, під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Черкаської області