Судитимуть двох черкащан за систематичне домашнє насильство

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка, який вчиняв домашнє насильство над своїм батьком (за ст. 126-1 КК України).

За даними слідства чоловік систематично знущався над своїм 71-річним батьком, з яким спільно проживав, указане виявлялося в словесних образах, нецензурних висловлюваннях, погрозах фізичною розправою, приниженні честі й гідності та перешкоджанні вільному користуванню житлом.

Крім того, за процесуального керівництва Золотоніської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 39-річного жителя одного із сіл Золотоніського району, який вчиняв домашнє насильство над своєю матір’ю (ст. 126-1 КК України)

Слідством встановлено, що обвинувачений систематично вчиняв домашнє насильство стосовно своєї 76-річної матері, з якою спільно проживає. Це призвело до погіршення стану здоров’я потерпілої.

Обидва обвинувачені неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, однак належних висновків для себе так і не зробили.

Довідково: домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи, карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури