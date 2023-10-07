На Одещині судитимуть двох «смотрящих» за містом Чорноморськ

Викрити, задокументувати та затримати їх вдалося завдяки кропіткій і наполегливій роботі оперативників та слідчих обласної поліції. Правопорушникам повідомлено про підозру за частиною 1 статті 255-1 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 10-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

За напрацюваннями оперативників управління карного розшуку та слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області було встановлено представників кримінального середовища віком 45-ти та 50-ти років, які виконували повноваження так званих «смотрящих» за Чорноморськом від «злодія в законі» Міндії Горадзе. Зловмисники здійснювали через поширення та встановлення у суспільстві злочинного впливу матеріальне забезпечення та координацію злочинної діяльності на території міста, а накопичені кошти, майно та інші активи вносили до так званого «злодійського общака».

Правоохоронці задокументували протиправні дії фігурантів і затримали їх разом зі ще однією особою, якій вони доручили безпосередньо здійснювати незаконний збут наркотичних засобів.

«Зібравши достатньо доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру в умисному поширенні в суспільстві злочинного впливу за ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до 10-ти років з конфіскацією майна», – розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігор Панченко.

Зазначимо, що у квітні даним особам було повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно (ч. 2 ст. 307 ККУ) та у зберіганні, придбанні вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та збуті вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 ККУ).

Відділ комунікації поліції Одещини