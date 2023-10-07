На Одещині судитимуть двох «смотрящих» за містом Чорноморськ

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Викрити, задокументувати та затримати їх вдалося завдяки кропіткій і наполегливій роботі оперативників та слідчих обласної поліції. Правопорушникам повідомлено про підозру за частиною 1 статті 255-1 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 10-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

За напрацюваннями оперативників управління карного розшуку та слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області було встановлено представників кримінального середовища віком 45-ти та 50-ти років, які виконували повноваження так званих «смотрящих» за Чорноморськом від «злодія в законі» Міндії Горадзе. Зловмисники здійснювали через поширення та встановлення у суспільстві злочинного впливу матеріальне забезпечення та координацію злочинної діяльності на території міста, а накопичені кошти, майно та інші активи вносили до так званого «злодійського общака».

На Одещині судитимуть двох «смотрящих» за містом Чорноморськ

Правоохоронці задокументували протиправні дії фігурантів і затримали їх разом зі ще однією особою, якій вони доручили безпосередньо здійснювати незаконний збут наркотичних засобів.

На Одещині судитимуть двох «смотрящих» за містом Чорноморськ

«Зібравши достатньо доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру в умисному поширенні в суспільстві злочинного впливу за ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до 10-ти років з конфіскацією майна», – розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігор Панченко.

Зазначимо, що у квітні даним особам було повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно (ч. 2 ст. 307 ККУ) та у зберіганні, придбанні вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та збуті вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 ККУ).

Відділ комунікації поліції Одещини

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