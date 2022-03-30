У столичних Жулянах двох чоловіків затримали за зберігання зброї та боєприпасів

Під час поверхневої перевірки та огляду за місцем мешкання зловмисників правоохоронці виявили у них автомат, два перероблених пістолети та 172 набої. На даний час слідчі вже повідомили фігурантам про підозру та направили клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час патрулювання території Солом’янського району наряд правоохоронців помітив двох невідомих, які підозріло себе поводили. Поліцейські вирішили перевірити незнайомців та у ході поверхневого огляду у одного із чоловіків виявили пістолет.

Окрім цього, у ході проведення огляду за місцем мешкання порушників працівники поліції виявили автомат та 138 набоїв до нього, а також ще один перероблений пістолет та 34 набої. Заборонені предмети правоохоронці вилучили та направили на проведення експертних досліджень.

Поліцейські затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримані — уродженець Одеської області, 1998 року народження та уродженець Хмельницької області, 1999 року народження, які раніше потрапляли у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних правопорушень.

За погодженням із Солом’янської окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив чоловікам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та направив клопотання до суду про братня їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва